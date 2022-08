Dopo il sorteggio dei gironi di giovedì scorso, riparte la fase a gironi della massima competizione europea che vedrà protagoniste su Prime Video i quattro club italiani di Milan, Inter, Juventus e Napoli, che ritorna in Champions League dopo due anni di assenza. Un girone molto serrato quello di quest’anno con partite che si concluderanno dopo sole otto settimane per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar.

Si parte mercoledì 7 settembre (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) con il Napoli di Spalletti che affronterà in casa il Liverpool. Si prosegue poi mercoledì 14 settembre alle 21:00 con Juventus-Benfica (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00).

La terza giornata dei gironi vedrà invece protagonista mercoledì 5 ottobre (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) il Milan che volerà a Londra per affrontare il Chelsea campione d’Europa nel 2021. Mercoledì 12 ottobre, invece, l’Inter sfiderà in trasferta gli spagnoli del Barcellona. La diretta della partita in esclusiva su Prime Video è in programma dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00. Inoltre, subito dopo ogni live, a partire dalle 23:15, da non perdere su Prime Video l’highligts show con i gol di tutti i match del martedì e del mercoledì sera.