Intervenuto ai microfoni di “Tuttobari.com”, Lorenzo Lollo, centrocampista del Bari, si è espresso così in merito alla prossima sfida di campionato contro l’Avellino:

«Io titolare domenica? Fisicamente sto bene, sono a posto. Mi sento pronto se il mister mi chiamerà in causa. Il miglior Lollo? Mi manca un po’ di continuità, sto giocando poco, sono a livelli ottimali adesso, penso lo vedrete presto.





L’Avellino è una squadra tosta, di categoria, forte. Stiamo lavorando col mister per capire i loro punti deboli, sarà una bella battaglia. Per noi è uno stimolo in più giocare con squadre forti, sappiamo che non possiamo e non dobbiamo più sbagliare: daremo il massimo».