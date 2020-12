L’Avellino è alla ricerca di rinforzi nel prossimo mercato di gennaio.

Stando a quanto riferito da “Tuttoavellino.it”, i biancoverdi proveranno a riportare in Irpinia il difensore Julian Illanes, attualmente al Chievo ma di proprietà della Fiorentina.





Per arrivare al calciatore però bisognerà superare la concorrenza di alcuni club di Serie C come Teramo, Catania, Catanzaro e Viterbese che pensano all’argentino. In B c’è però anche l’Ascoli.