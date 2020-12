«Ricevere le critiche sono il bello e il brutto di giocare per la maglia della propria città. Nessuno però è venuto a dirmi che la colpa è mia. Sono le cose che ti devono spronare a fare sempre meglio. Poi sono orgoglioso di essere palermitano. I momenti difficili hanno messo ancora più in risalto la forza di questo gruppo. A Catanzaro in 9 e in svantaggio l’abbiamo riacciuffata. Col Catania abbiamo fatto un’impresa. L’unione del gruppo è una cosa primaria, è un orgoglio fare parte di questo gruppo. E’ veramente fantastico».

Queste le parole rilasciate da Andrea Accardi, difensore del Palermo, ai microfoni di “Siamo Aquile”.