“Noi africani non esistiamo…” con questo tweet Samuel Eto’o ha risposto in merito ai risultati del Ballon d’Or Dream Team, che ha visto solamente in formazione giocatori europei e sudamericani.

Al tweet del giornalista Osasu Obayiuwana che si chiedeva come mai fossero assenti sia Eto’o che George Weah è arrivata la risposta polemica dell’asso camerunese. In basso la foto in questione.