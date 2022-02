Non è passato inosservato lo sfogo di Josè Mourinho contro la sua squadra dopo la sconfitta contro l’Inter ( CLICCA QUI per saperne di più).

“Caro #Mourinho, la #SerieC è come la #SerieA. Solo più poetica e romantica”: con questo tweet, corredato da un video nello spogliatoio, l’Olbia ha voluto rispondere alle esternazioni del tecnico della Roma Josè Mourinhho, che dopo il ko contro l’Inter in Coppa Italia ha detto alla squadra che se ha paura di giocare partite del quel genere può andare in C, “dove non troverete mai squadre con i campioni, stadi top, le pressioni del grande calcio. Siete gente senza palle”.