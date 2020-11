“Il governo sta mettendo a punto un piano nazionale per una vaccinazione di massa”.

Il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli ha spiegato nel corso della conferenza stampa di oggi per la presentazione dei dati del monitoraggio Iss-Ministero della Salute che i bambini saranno inclusi in questo programma: “Anche la popolazione pediatrica andrà considerata nella strategia vaccinale ma non sarà prioritaria”, ha aggiunto.