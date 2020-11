Il Catania ha annunciato attraverso il suo sito ufficiale che il match contro la Turris non si disputerà al Massimino, bensì a Lentini.

Di seguito la nota della società etnea:





“La società Calcio Catania S.p.A., a causa della temporanea indisponibilità dello Stadio “Angelo Massimino” di Catania, ha richiesto di poter disputare presso lo Stadio “Angelino Nobile” di Lentini la gara CATANIA – TURRIS in programma DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020. L’indisponibilità dello stadio di Catania è derivante dall’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del manto erboso dello Stadio “Angelo Massimino”, tuttora in corso, eseguiti in ottemperanza alla comunicazione della Lega Pro. Considerato che – la società Calcio Catania S.p.A. ha presentato tutta la documentazione necessaria atta a dimostrare la disponibilità dello Stadio “Angelino Nobile” di Lentini; – lo Stadio “Angelino Nobile” di Lentini rispetta i criteri infrastrutturali di Lega Pro, nelle more del completamento dei lavori allo Stadio “Angelo Massimino” di Catania; la Lega Italiana Calcio Professionistico accoglie la richiesta e dispone che la gara CATANIA-TURRIS in programma DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020 con inizio alle ore 14.30 si disputi presso lo Stadio “Angelino Nobile” di Lentini”.