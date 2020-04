“Credo che il principio della massima prudenza adottato nel nostro Paese sia il principio migliore per contemperare la necessità di tutelare al massimo la salute delle persone che risiedono in Italia e di poter consentire un riavvio di attività produttive per cercare di tutelare il tessuto economico. Credo che ci siano fenomeni di alcuni paesi che, avendo aperto in maniera un po’ accelerata, poi sono dovuti tornare indietro”. Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, ospite di Porta a Porta. “Il nostro sistema sanitario – ha continuato – ha dato una straordinaria prova di sè. E’ chiaro che quando si ragionerà anche in una prospettiva regionale di riaperture, avere una valutazione puntuale in tempo reale delle disponibilità della gestione dei pazienti più critici sarà un altro degli elementi cruciali”. Sull’ipotesi di riapertura delle scuole dell’infanzia, per Locatelli “è una scelta che spetta ai ministri di competenza e al decisore politico. Quando abbiamo fatto le valutazioni relative alla scuola – ha aggiunto – abbiamo tenuto conto dell’impatto sull’indice di contagiosità. E’ evidente che è solo uno degli aspetti da tenere in considerazione”.