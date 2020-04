In un’intervista rilasciata ai microfoni de “La Repubblica” il deputato del Pd, Maurizio Martina, bergamasco di origini, propone la giornata della memoria per i morti a causa del Coronavirus va istituita il 18 marzo, una data che, sostiene l’ex ministro dem: “Ha sconvolto l’Italia e il mondo intero. Dobbiamo ricordare le vittime di questa terribile pandemia e pensare a come ripartire. Perchè proprio il 18 marzo? È il giorno in cui le immagini che arrivavano da Bergamo hanno fatto il giro del mondo. Tutti hanno visto il video straziante dei camion militari incolonnati nelle strade della città e carichi delle salme delle vittime del Covid-19. Sessantacinque bare portate fuori città per consentire la cremazione dei corpi. Una notte che ha segnato profondamente la comprensione collettiva dell’emergenza: solo in quel momento abbiamo capito la tragedia che sta vivendo il nostro Paese”.