Episodio curioso quello capitato all’Oxford United, squadra inglese di League One, che per andare a giocare in trasferta contro l’Accrington Stanley ha vissuto una vera e propria odissea.

La vicenda è stata raccontata dal tecnico Karl Robinson ai microfoni ufficiali del club: «Abbiamo provato a partire dall’hotel verso lo stadio, ma il pullman non voleva saperne di mettersi in moto. Abbiamo preso molto seriamente i protocolli di sicurezza e dentro il bus abbiamo messo uno spray sanificante che rimuove i batteri. Peccato che sia finito nei sensori che, siccome lo spray contiene alcol, continuavano a dire che il nostro autista non poteva guidare! Quindi abbiamo dovuto prendere le nostre macchine e dei taxi, arrivando allo stadio giusto in tempo. Ho dovuto dire all’arbitro ‘aspetta, le distinte arriveranno in tempo’, ce le aveva Rob Hall che era nelle macchina dietro alla mia».