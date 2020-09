Di seguito, i migliori 11 giocatori della prima giornata del girone C di serie C secondo “Sportavellino.it”:

Daga (Viterbese): la Ternana ci prova, lui è sempre attento e sicuro. Maurizi, in dieci per settanta minuti, porta a casa un punto pesante al debutto.

Mattei (Vibonese): arriva puntuale all’appuntamento bucando la Cavese sul secondo palo. Galfano esulta, per Modica amara la prima da ex.

Dos Santos (Catania): testata precisa sull’ottimo angolo di Valente. Etnei poco incisivi ma Raffaele comincia ad annullare la penalizzazione.

Diakite (Teramo): gioca una gara attenta e senza sbavature, non concedendo nemmeno le briciole ai pericolosi attaccanti avversari.

D’Orazio (Bari): gol e assist al debutto. Gli basta un tempo, esce all’intervallo, per far capire la sua importanza negli schemi di Auteri.

Santoro (Teramo): il classico gol dell’ex a suggellare una prova sontuosa in mezzo al campo. Boscaglia steso, per mister Paci debutto col botto!

Giorno (Monopoli): la solita sicurezza nel cuore della mediana pugliese. Scienza ribalta Padalino ed è pronto a stupire ancora.

Di Livio (Potenza): il figlio d’arte gioca un’ottima gara creando vari grattacapi alla difesa avversaria. Può essere l’anno della sua consacrazione.

Guadagni (Paganese): si procura e realizza il rigore del vantaggio. Il Catania poi lo riprende, ma Erra può essere soddisfatto dell’inizio dei suoi.

Volpe (Potenza): diciotto anni e non sentirli. Sblocca la gara e resta sul pezzo fino alla fine. Bella scoperta in casa lucana.

Antenucci (Bari): passano le stagioni, cambiano i partner d’attacco, lui resta sempre una certezza assoluta. Dominante.

All. Somma (Potenza): propone una squadra giovane e frizzante che non soffre emozioni al cospetto di una big. Promosso al ritorno in panchina.