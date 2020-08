Intervenuto ai microfoni di “Messinasportiva.it”, Pietro Lo Monaco si è espresso così in merito al prossimo campionato di serie C:

«Con Bari, Palermo, Catanzaro e Trapani sarà di una difficoltà mostruosa. In fondo manca soltanto Messina. Proporre ancora due squadre mi sembra esagerato: l’ambiente dovrebbe sensibilizzarsi in tal senso. Purtroppo mi fate ripetere un ritornello ripetuto cinque anni fa: dopo due primi posti si è persa l’occasione di imitare club come il Parma ma la città non rispose e sono stato costretto ad operare scelte differenti».