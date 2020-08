Intervenuto ai microfoni di “Messinasportiva.it”, Pietro Lo Monaco ha parlato del trasferimento di Pablo Martin Ledesma all’FC Messina: «Mi sorprende sia arrivato qui. Sinceramente è strano che abbia accettato di chiudere la propria carriera in D in Italia, anche se in Argentina si rischia il nono default nella storia del Paese e quindi il momento da loro non è certo semplice. Può giostrare da mezzala o da interno di destra. È dotato di ottima tecnica e di tanta corsa, anche se oggi ovviamente ha 36 anni. Lo abbiamo ingaggiato versando circa due milioni di euro. Aveva grandi potenzialità ed era partito benissimo. Poi è stato un po’ frenato dagli infortuni, che ne hanno limitato il rendimento. Avrebbe potuto affermarsi maggiormente. È ritornato al Boca e ha giocato la finale della Libertadores. Ledesma non c’entra nulla con la serie D, anche se ovviamente dovrà adattarsi a una realtà differente. Sicuramente non è quello di dieci anni fa, ma ha un’esperienza pazzesca e ha quasi sempre giocato in A. L’ho seguito fino a due anni fa, quando giocava nel Colon, prima delle recenti esperienze in B con Patronato e Alvarado».