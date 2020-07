Intervistato ai microfoni di “Messinasportiva” Pietro Lo Monaco ha risposto così alla domanda su un suo possibile interessamento per l’Acr Messina: «Con il presidente Pietro Sciotto abbiamo un’amicizia trentennale e mi ha chiesto delle consulenze. Ci siamo sentiti spesso, è vero, ma non accadrà niente di più. Mai e poi mai ci potrebbe essere un mio interessamento. Penso di aver dato già abbastanza e la mia esperienza si è conclusa tempo fa. Diffido chiunque ad associare il mio nome a possibili interessamenti per l’Acr Messina».