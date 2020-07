Intervistato da “Messinasportiva” Pietro Lo Monaco si è espresso sia sul Catania che sul calcio siciliano in generale. Ecco alcune sue dichiarazioni: «Il club non è mai fallito e la matricola è ancora quella originaria. Il 23 luglio ci dovrebbe essere il passaggio al nuovo gruppo, che spero abbia la forza economica per rilanciare una piazza importante. Mi auguro che qualcuno possa fare lo stesso con il Messina. Se consideriamo anche Palermo, soltanto qualche anno fa c’erano tre squadre in A e ora ci si ritrova quasi nel buio totale. Sinceramente fa male: sono tre grandi piazze che meritano ben altro»