«Tutto questo va di pari passo con quella che è la crisi del nostro paese e nella fattispecie del Sud Italia. Direi che mancano imprenditori che hanno voglia di investire nel calcio. Fiorentina, Bologna, Milan, Inter e Roma hanno proprietà straniere. Mi lascia perplesso questa mancanza di interesse di gruppi stranieri per grandi piazze siciliane. I giovani siciliani? Lo sviluppo di determinate qualità bisognerebbe che lo effettuassero gli istruttori presso le strutture. Al Sud non abbiamo le strutture, ma abbiamo tanti istruttori che scimmiottano gli allenatori delle serie maggiori. Tanti anni fa le società andavano a cercare tanti giovani al Sud dove c’era sicuramente più talento». Queste le parole dell’ex amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco, rilasciate ai microfoni della Rai in merito alla mancanza d’interesse dei gruppi stranieri per le piazze siciliane.