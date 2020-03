«Deciderà la UEFA, ma sono intervenuti dei fatti nuovi dal match dell’andata. Per esempio la Juventus under 23, che gioca in serie C, è stata messa in quarantena e quattro dei suoi elementi si sono allenati con la prima squadra. Vediamo gli sviluppi che spero saranno positivi. Siamo aperti alle decisioni dell’Uefa ma alla peggio se dovremo giocare in campo neutro lo faremo». Queste le parole di Jean Michel Aulas, presidente del Lione rilasciate ai microfoni dell’Equipe, in merito alla sfida tra Juventus e Lione di Champions League