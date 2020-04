In merito alla trattativa per il passaggio di proprietà del Livorno fra Aldo Spinelli e Majd Yousif. A prendere nuovamente la parole è Spinelli, patron amaranto, dalle colonne del quotidiano La Nazione. Queste le sue parole: «Non ho più sentito Yousif, ma leggo le sue dichiarazioni. Deve solo rispettare gli accordi presi il 28 febbraio, ci ha chiesto degli sconti che gli abbiamo concesso. Se vuole che paghiamo noi i costi di gestione fino a giugno allora fino a quella data i giocatori sono nostri e faremo cosa vogliamo. Possiamo venderli prima del 30 giugno ed incassare i soldi delle cessioni. Non vorrà mica comprare 24 giocatori per 300mila euro? Solo gli ultimi sono costati 1,8 milioni. Non voglio essere preso in giro, se si rimangia tutto ripartirò con una nuova trattativa».