Proseguono gli allenamenti del Palermo nel ritiro di Petralia Sottana per preparare al meglio l’inizio della prossima stagione. A seguire la giornata di ritiro della squadra rosanero sono arrivati anche i tifosi della Curva Nord Inferiore. Gli ultras hanno anche esposto uno striscione che recita: “Abbiamo un sogno nel cuore… Palermo sei l’unico amore”. In alto la foto in questione.