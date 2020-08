Intervenuto ai microfoni di “ForzaNovara.net”, Maurizio Rullo, patron del Novara, ha commentato le voci sulla possibile cessione societaria dopo soli 8 mesi dal suo approdo. Ecco le sue parole:

«Voglio essere chiaro con tutti. Non ho mai pensato di vendere la società, nella quale ho messo tutto me stesso fin dal primo giorno. In questi mesi abbiamo lavorato a progetti solidi e sul mercato ci siamo mossi bene, trovando rinforzi importanti che a breve ufficializzeremo. Sono stato informato di questa cordata solo in settimana, quando mi sono recato in Bpn perché convocato dal Sindaco. Non conosco i possibili acquirenti e la reale offerta che ci faranno. Li incontrerò a Milano ad inizio settimana. Studierò la loro proposta insieme ai miei uomini. Comunque non sarò io a spegnere i sogni di una Piazza se davvero a voler prendere il Novara fosse una realtà importante. Ma voglio essere sincero: non venderò per due noccioline. Perché non sono io a volerlo fare ma altri a volere il mio/nostro addio».