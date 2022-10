Intervenuto in occasione del “Palermo Football Summit” Giovanni Giammarva ha parlato di Zamparini ma non solo.

Ecco le sue parole:

«Voglio ricordare Zamparini una persona genuina e buona che diceva le cose come stanno e non aveva paura di nulla. Fu lui a propormi questo ruolo. Io ho esaminato tutte le operazioni finanziarie dell’azienda quando iniziò l’indagine della procura di Palermo. Ho fatto 4 mesi di analisi di conti bancari, non solo del Palermo ma anche delle altre squadre di Serie A e ho costatato che il Palermo non era messo così male. Ho sistemato i conti e ho salvato la società. Pur non essendo esperto di calcio ho accettato per l’amore che ho per questa città».