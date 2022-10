Intervenuto in occasione del “Palermo Football Summit” Giovanni Giammarva ha parlato di Zamparini ma non solo.

Ecco le sue parole:

«Non sono molto ferrato nel calcio ma nella vita mai dire mai. Difatti mai mi sarei immaginato di fare il presidente del Palermo. Una proposta arrivata direttamente da Maurizio Zamparini, che voglio ricordare in quanto persona eccezionale, buona e generosa. Diceva le cose come stanno e non aveva paura di nulla. Preso dall’orgoglio di essere palermitano ho accettato nonostante non fossi mai stato allo stadio. Ho lavorato e sono riuscito a non far fallire il Palermo, anzi ho sistemato i conti. Ma ho passato dei guai, mi hanno indagato finché alla fine per fortuna sono stato assolto con formula piena. Una soddisfazione un po’ amara: spuntare sui giornali è stato traumatico».