Giornata di sorteggi a Nyon. Dopo la Champions, è il turno dell’Europa League. Anche in questo caso sarà un sorteggio anomalo, con diverse incognite. Verrà svelato il tabellone tennistico con cui si porterà a termine la seconda competizione continentale. In corsa per la vittoria finale ci sono anche due italiane: Inter e Roma. Prima però si dovranno concludere gli ottavi di finale, tra il 5 e il 6 agosto. Queste le partite in programma:

Inter-Getafe in gara secca in Germania

Roma-Siviglia in gara secca in Germania

Olympiakos-Wolverhampton (andata 1-1)

Rangers-Bayer Leverkusen (andata 1-3)

Wolfsburg-Shakhtar (andata 1-2)

Basaksehir-Copenaghen (andata 1-0)

Eintracht Francoforte-Basilea (andata 0-3)

Lask Linz-Manchester United (andata 0-5)

Quarti, semifinale e finale verranno giocati in gara secca, nella Final Eight che avrà luogo in Germania ad agosto. L’ultimo atto è previsto a Colonia il 21 agosto.

Ecco gli accoppiamenti:

Wolfsburg-Shakhtar vs Eintracht Francoforte-Basilea

Lask Linz-Manchester United vs Basaksehir-Copenaghen

Inter-Getafe vs Rangers-Bayer Leverkusen

Olympiakos-Wolverhampton vs Roma-Siviglia

Se la Roma passa i quarti di finale, becca una tra LASK, Manchester United, Copenhagen o Istanbul Basakşehir, coi red devils chiaramente come primo spauracchio. Se l’Inter passa i quarti di finale, Wolfsburg, Shakhtar, Eintracht Francoforte o Basilea in semifinale.