Proseguono gli allenamenti del Palermo nel ritiro di Petralia Sottana. I calciatori rosanero sono scesi in campo per la seduta pomeridiana. Alla seduta di allenamento non ha preso parte però l’ultimo arrivato Fode Doumbouya.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il calciatore è stato costretto a lasciare il ritiro dei rosanero per colpa di un malessere e nelle prossime ore verrà sottoposto a delle visite specialistiche per saperne di più in merito alla natura del problema. In basso il video realizzato dalla nostra redazione.