Due pazienti positivi ricoverati al Covid Center del Loreto Mare sono usciti dall’ospedale. Stando a quanto riferito da “Teleclubitalia.it”, l’episodio è avvenuto durante la notte. A denunciarlo è la Direzione Generale dell’Asl Napoli 1 Centro che in una nota definisce “gravissima” l’azione compiuta dai due pazienti. In pratica i due ricoverati positivi che si trovavano nelle stanze del Covid Center, come prevede la norma, per evitare ogni forma di contagio, sarebbero usciti all’esterno dell’ospedale senza alcuna autorizzazione.