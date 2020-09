Nella giornata di domani Edoardo Garrone incontrerà Andrea Della Valle, ex presidente della Fiorentina. Dopo la cessione della Fiorentina a Rocco Commisso, l’ex presidente della Sampdoria aveva preso contatti con la famiglia Della Valle nell’eventualità che il presidente Massimo Ferrero volesse cedere il club blucerchiato.

Stando a quanto riferito da “Primocanale.it”, il ritorno a Genova di Alberto Marangon è stato interpretato come un segnale dell’avvicinamento dei Della Valle alla Sampdoria. La famiglia Della Valle ha sempre negato di voler di rientrare nel calcio, ma non è escluso che in questo incontro a Forte dei Marmi non si parli di nuovo di Sampdoria.