Cristiano Ronaldo ha riportato un piccolo problema fisico e rischia di saltare la gara di Nations League in programma sabato 5 settembre contro la Croazia. Stando a quanto riferito dalla Federcalcio lusitana, il centravanti bianconero non ha preso parte all’allenamento della sua Nazionale per via di un’infezione ad un dito del piede destro. La situazione verrà monitorata quotidianamente per valutare le sue condizioni.