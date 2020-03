Intervenuto ai microfoni de “Il Corriere dello Sport” Marcello Lippi si esprime in merito al caos in campionato dovuto all’emergenza Coronavirus. Ecco il suo pensiero: «C’è sempre grande confusione, ognuno dice la sua, pensa al proprio giardino, ma c’è chi è deputato a comandare. Il governo deve ordinare, fare le leggi e farle rispettare. Se il governo, col consiglio di vari scienziati e medici, decide di fare certe cose, le deve ordinare. Ho sentito dire che i giocatori non devono abbracciarsi dopo un gol: ma come si fa a dire una cosa del genere? Se fosse deciso lo stop della SerieAper me il campionato 2019-’20 dovrebbe essere invalidato».