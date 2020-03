«Il Campionato? Pensare di finirlo così è impossibile, però ci vuole massima razionalità nelle riunioni per capire quanto fermarsi e come evolve la situazione. Poi alla fine si prenderà la decisione più giusta: in questi casi c’è chi è d’accordo e chi no, però verrà ponderato il tutto vagliando la situazione nel migliore dei modi. Come sta vivendo questo momento? Mi attengo a quello che è stato detto, tutti abbiamo genitori e figli e dobbiamo salvaguardare loro. Ho la fortuna di vedere le partite da casa, le guardo e vado avanti con il lavoro e con lo staff facciamo un programma di allenamenti e ci rivediamo le partite fatte quest’anno per capire ancora di più. Io, vivendo a Roma, vado in Lega a sentire come è la situazione, facciamo anche delle riunioni via Skype per capire le cose. Continua il lavoro in maniera diversa, ma è giusto che sia così». Queste le parole rilasciate ai microfoni di “TuttoserieD.com” dall’allenatore della Rappresentativa della Serie D, Giuliano Giannichedda.