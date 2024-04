L’Inter preleva dal Manchester United: attacco stellare e colpo a zero di Marotta | Derby di mercato stravinto

L’Inter si aggiudica ancora un derby di mercato. Marotta lo porta a Milan da Manchester e regala a Inzaghi l’ennesimo colpo a zero.

I nerazzurri preparano l’ennesimo colpo a zero, grazie al ds Giuseppe Marotta. Lo specialista dei colpi a costi contenuti si sfrega le mani, già per i due neo acquisti che a breve firmeranno con i nerazzurri ossia Zielinski e Taremi, e attende altre operazioni per rinforzare la squadra di Simone Inzaghi.

Stavolta per accaparrarsi l’esubero del Manchester United, che in questi anni ha speso e rastrellato talenti in tutta Europa per poi confinarli in panchina, Marotta dovrà però battere la concorrenza di altre squadre italiane. Si prospetta dunque una sorta di derby di mercato, ma con i nerazzurri già in pole position.

I calciatori che i red devils potrebbero mettere alla porta, come racconta SkySport UK sono soprattutto due, i quali potrebbero venire in Serie A a giocarsi le loro chance in un contesto ambientale favorevole, quello interista, sulle ali dell’entusiasmo e con la fama di aver allungato la carriera a tanti (basti pensare a Darmian, ad Acerbi). Ecco con chi dovrà avere a che fare l’Inter per mettere a segno il colpo.

Inter, è sfida con la Juventus per il colpo dal Manchester United

La Juventus e l’Inter sarebbero dunque secondo quanto riferisce la redazione oltremanica di Sky Sport in queste settimane, su un calciatore del Manchester United che ancora una volta non è riuscito a trovare spazio. Stiamo parlando di Anthony Martial, il quale dopo aver perso la nazionale francese ha trovato collocazione fissa in panchina in quel di Manchester da almeno tre anni.

L’ex talento transalpino, che tanto era costato allo United (circa 50 milioni di euro) adesso è in scadenza di contratto e il suo valore di mercato è sceso a 10 milioni di euro. Ma il colpo potrebbe essere messo a segno in maniera gratuita, se l’opzione di rinnovo automatico non verrà esercitata dai red devils. L’Inter prepara il colpo, con qualche dubbio sul carattere del ragazzo, mentre la Juventus rimane alla porta.

Juve-Inter, non solo Martial: spunta il nome di Amrabat

Eterno promesso alla Serie A, Martial nell’estate 2024 dopo l’ennesima stagione in sordina – fra 13 presenze e 1 sola rete – potrebbe finalmente approdare in Italia. Il giocatore però non è il solo in uscita dallo United sul quale Inter e Juventus avrebbero messo gli occhi. Amrabat, ex conoscenza del calcio italiano tra Verona e Fiorentina infatti, nonostante le numero presenze non convince fino in fondo in Inghilterra, e potrebbe essere riportato in Serie A da Giuntoli o da Marotta.