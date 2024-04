Newcastle, un altro colpo alla Tonali: stavolta trema la Juventus | Pronto a salutare la Continassa

Il club inglese è pronto a ripetersi dopo la scorsa estate e a prendere un altro top player del nostro campionato per rinforzarsi.

Negli ultimi anni capita sempre più spesso che i club di Premier League, che hanno a disposizione molti soldi, peschino dal nostro campionato per rafforzarsi. Solo pensando allo scorso anno ad esempio vediamo diversi trasferimenti dall’Italia a Oltremanica. Tra questi di sicuro spicca l’affare riguardante Sandro Tonali.

Il Newcastle, squadra molto ambiziosa dopo l’acquisto della società da parte degli arabi, ha deciso di investire sul centrocampista italiano (attualmente fermo ai box per squalifica a causa della vicenda scommesse), versando nelle casse del Milan circa 65 milioni di euro. Un affare non da poco dunque per entrambe le parti. Con il riavvicinamento della sessione di trasferimenti estiva però situazioni del genere si stanno cominciando a ripresentare.

The Magpies infatti hanno messo nuovamente gli occhi su un top player che milita nel nostro campionato. Questa volta però la squadra che rischia di essere depredata è la Juventus, pronta ad incassare diversi soldi dal suo addio, per la rabbia dei tifosi, che non avrebbero mai voluto vederlo partire.

Cessione dura da digerire per la Juve

C’è una questione di mercato dalle parti della Continassa che sta tenendo banco in maniera importante. Si tratta della situazione legata a Federico Chiesa. L’esterno offensivo bianconero infatti ha il contratto in scadenza a giugno del 2025, e per questo motivo le voci sul suo conto stanno aumentando a dismisura.

La cosa certa però è una. Nel caso in cui a giugno l’ex fantasista della Fiorentina non rinnovasse il proprio contratto con la Vecchia Signora verrebbe messo sul mercato. A quel punto infatti il rischio di perderlo a costo zero dopo appena un anno per la società torinese sarebbe troppo alto, e di conseguenza cederlo sarebbe la soluzione migliore in questo senso.

Idea Newcastle per il futuro di Chiesa

Visto l’aumentare delle indiscrezioni su un addio dell’attaccante della nazionale azzurra a giugno, si stanno iniziando a fare anche le prime ipotesi riguardanti la sua prossima destinazione, e ad oggi una di quelle più quotate riguarda la Premier League.

In particolar modo come dicevamo all’inizio dell’articolo proprio il Newcastle potrebbe accontentare le richieste juventine sui 40 milioni di euro senza alcun tipo di problema, e assicurarsi un grande rinforzo per il proprio reparto offensivo in vista del prossimo anno.