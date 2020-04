L”Inps, nelle ultime ore, ha comunicato che il congedo parentale speciale per i genitori lavoratori che hanno i figli a casa a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza Coronavirus è stato prorogato fino al 3 maggio: “A seguito del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, che ha previsto l’ulteriore proroga del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, – si legge in una nota – sono prorogati fino al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei quindici giorni di congedo per emergenza Covid-19 per la cura dei figli”.