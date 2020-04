Secondo quanto evidenzia “Adnkronos”, Mars Italia annuncia l’impegno per la donazione di 500mila pasti, oltre a 20.000 snack, a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà nell’emergenza Coronavirus. Le donazioni, dalle linee Uncle Ben’s e delle barrette snack Be-Kind, a base di noci e frutta secca ideali per una ricarica di energia on-the-go, saranno rivolte alla Fondazione Banco Alimentare Onlus, impegnata ogni giorno nel recupero e nella redistribuzione di cibo, e a Fondazione Progetto Arca Onlus che da 25 anni porta aiuto alle persone più fragili e sole. L’impegno di Mars Italia si inserisce nella più ampia azione messa in campo da Mars Incorporated che ha stanziato 20milioni di dollari a favore delle comunità che in tutto il mondo sono state maggiormente colpite dall’emergenza Coronavirus.