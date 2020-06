«La probabile seconda ondata del Coronavirus non avrà certamente le dimensioni della prima e comunque sarà diversa da come ci aspettiamo. Si tratterà probabilmente di una prosecuzione di quella che abbiamo attraversato. Il virus non ha smesso di circolare e continuerà a farlo, come dimostra il focolaio del San Raffaele di Roma». Queste le parole di Massimo Andreoni, direttore di Malattie infettive al Policlinico Tor Vergata di Roma.