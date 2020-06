Secondo quanto riporta “Fanpage”, il Governo austriaco ha abolito i controlli sanitari alle frontiere con l’Italia dopo più di tre mesi di limitazioni, mantenendo però l’avviso di viaggio emesso per chi si reca in Lombardia, la regione italiana più colpita dalla pandemia di Coronavirus. Non ci saranno più controlli e i turisti stranieri potranno entrare in Italia senza dover presentare documentazioni o sottostare a misure di quarantena, la stessa cosa varrà per gli italiani che si recheranno in Austria.