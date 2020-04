Secondo quanto riporta il settimanale brasiliano “Veja”, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha organizzato una conference call privata con la UEFA con i rappresentanti dei principali club europei per discutere del futuro. Per l’agenzia delle Nazioni Unite, lo scenario migliore sarebbe la sospensione delle competizioni internazionali fino alla fine del 2021. La conferenza sarebbe durata due ore e mezza ed avrebbe avuto toni molto accesi. Il suggerimento è arrivato in seguito alla presentazione di due epidemiologi che hanno dimostrato tutti i rischi dell’emergenza sanitaria, considerando anche possibili nuove ondate. La soluzione per l’organizzazione, sarebbe dunque quella di fermare il calcio per un anno e mezzo.