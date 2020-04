Secondo quanto riporta ‘Repubblica.it’, le squadre di Serie A – in attesa del via libera da parte del Governo – si stanno organizzando per rispettare in pieno il protocollo di sicurezza. La speranza è di tornare ad allenarsi nella prima settimana di maggio così da riprendere tra fine del mese e inizio di giugno. Ma ad oggi – nonostante il grande impegno per rimettersi in moto – non è certo al 100% che la Serie A finisca la sua stagione e proprio per questo si stanno vagliando tutte le ipotesi per consegnare alla UEFA la lista delle squadre che giocheranno le prossime coppe. Qualcuno vorrebbe tenere conto della classifica della scorsa stagione, considerando questa non valida visto che si è fermata alla 26a giornata. Un’altra ipotesi – la più caldeggiata dal Consiglio Federale della FIGC – si baserebbe proprio sull’ultima classifica, con Juventus, Lazio, Inter e Atalanta quindi che giocherebbero la Champions. Ma, esiste un’altra clamorosa strada, che a decidere sia l’UEFA, che prenderebbe in esame il Ranking per club. In questa maniera in Champions andrebbero Juventus (n.5 nel ranking), Roma (n.15), Napoli (n.16) e Lazio (n.36). Solo Europa League per Inter (50) e Atalanta (51), che verrebbero letteralmente beffate. In Europa, infine, andrebbe anche il Milan (81).

5. Juventus

15. Roma

16. Napoli

36. Lazio

50. Inter

51. Atalanta

81. Milan

82. Fiorentina

107. Torino