Come si legge su “RaiSport.it” il Senato francese ha bocciato l’emendamento che avrebbe potuto consentire alla Lega calcio di riprendere i campionati, decretando una nuova sconfitta per il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, che guida la battaglia contro la decisione di chiudere anticipatamente i tornei. L’emendamento in questione, firmato da 72 senatori, proponeva di lasciare alle Leghe la scelta di autorizzare la ripresa delle competizioni “dopo il parare del comitato scientifico” e secondo un “protocollo sanitario adattato”.