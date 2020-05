Come riportato da “Il Messaggero” un bambino di 4 anni è morto poche ore dopo essere arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Jacopo Villa era arrivato con i genitori in ospedale a causa di una tosse molto forte che accusata da una ventina di giorni. Sospettando che si trattasse di coronavirus, la mamma e il papà lo hanno fatto visitare dal pediatra, ma le sue condizioni sembravano buone. Fino a che il bimbo ha avuto una crisi respiratoria ed è stato trasferito al pronto soccorso, ma per lui non c’è stato nulla da fare.