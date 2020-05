Come si legge su “Il Messaggero” è scontro sulle riaperture dei confini regionali dal 3 giugno. A dividere è il nodo Lombardia, su cui si dovrebbe decidere nel weekend: riaprirla oppure no? E, se sì, prevedendo l’obbligo di una patente di immunità? Il sindaco di Milano Giuseppe Sala scende in campo: «Quando dovrò andare in vacanza mi ricorderò delle Regioni che l’hanno voluta dai lombardi». «Abbia la decenza di tacere», replica il presidente della Sardegna Solinas. Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, in controtendenza, apre ai turisti dalla Lombardia: «Sono i benvenuti».