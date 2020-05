Il presidente dell’Imolese, Lorenzo Spagnoli, si è espresso ai microfoni de “Il Corriere dello Sport” in merito alla decisione di tornare a giocare: «Prima di parlare di riprendere il campionato ci mettessero nelle condizioni di essere un club professionistico. La verità è che lo status di professionisti è tale solo sulla carta, ci trattano così solo quando fa comodo. Cominciassero a discutere con noi di legge Melandri e diritti televisivi, poi ne riparliamo”. Spagnoli ammette che non c’è ancora nessun progetto per il campionato 2020-21: “Non so davvero neanche se riusciremo ad iscriverci alla prossima stagione, sentir dire che avremmo già contattato nuovi tecnici mi fa salire i brividi».