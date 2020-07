La notizia era nell’aria già da qualche settimana, ma oggi è arrivata la decisione ufficiale: l’Ifab, l’ente che si occupa di stabilire le regole del calcio, ha deciso che anche per la prossima stagione, fino al 31 luglio, ogni allenatore potrà effettuare cinque sostituzioni. Il fittissimo calendario post lockdown aveva convinto l’Ifab a concedere, a partire dallo scorso 8 maggio, due sostituzioni in più ed oggi il consiglio dell’ente in questione ha scelto di prolungare questa opzione, basandosi su un esame approfondito che faceva riferimento non solo ai feedback ricevuti delle parti interessate, ma anche ad un’analisi dell’impatto del Covid-19 sui calendari delle competizioni.