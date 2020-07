Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, è intervenuto ai microfoni di “TGS” per esprimere il proprio pensiero in merito al tragico alluvione che ha colpito la città di Palermo nelle ultime ore. Ecco quanto affermato: “Ci sono dei dispersi, sono stati recuperati i corpi in via di identificazione. Confermo che al momento ci sono due vittime. La bomba d’acqua ha creato pericolo e allagamenti ovunque. Non è stata prevista nè comunicata, quindi il Comune non ha potuto far scattare gli interventi tipici dell’allerta meteo”.