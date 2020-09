La Cisl annuncia l’apertura di un nuovo punto vendita Lidl nel palermitano e di consequenza nuove offerte di lavoro. Ecco le parole del segretario generale Fisascat Cisl Sicilia Mimma Calabrò riportate da “Gds.it”:

“Finalmente una buona notizia. Abbiamo appreso che Lidl, azienda tedesca leader nel settore della Gdo, a partire dal prossimo 7 settembre darà il via alle candidature per la ricerca di nuovo personale per l’apertura del nuovo punto vendita di Carini. Apprendiamo con favore che, a differenza di tanti colossi del settore che hanno deciso di abbandonare la Sicilia – continua la sindacalista – Lidl continui a investire sulla nostra regione puntando concretamente sui giovani. L’apertura di un nuovo punto vendita a Carini, che si aggiungerebbe ai sette già presenti sul territorio palermitano, rappresenta un segnale importante per un territorio come quello carinese che negli ultimi anni ha assistito ad un graduale processo di desertificazione attraverso la chiusura di tante attività”.