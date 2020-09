Intervenuto in conferenza stampa il presidente del Foggia, Felleca si è espresso in merito alla nuova stagione e non solo, qualche parola anche su progetto Follieri:

«Siamo felici del traguardo raggiunto che è il coronamento di un anno particolare, condizionato dal Covid. Ci darà la carica per portare avanti il progetto iniziale. La squadra? Ci stiamo lavorando da oltre un mese e abbiamo sempre ipotizzato questo scenario. Siamo un po in ritardo ma non è dipeso da noi. Domani partiremo per il ritiro. L’allenatore ormai lo abbiamo individuato, con Capuano siamo ai dettagli e la rosa è in allestimento ma preferisco non fare nomi. Sono orgoglioso di quanto abbiamo fatto finora. In serie C non so dove arriveremo, sarà un grande campionato con tante società blasonate anche se a livello di mercato finora non credo abbiano fatto molto. Questione societaria? Forse voi ne sapete più di noi. Passaggi delle quote a Follieri? Siamo stati sempre trasparenti, abbiamo sposato un progetto con Follieri ma non dipende da noi se far subentrare questa famiglia…Una parte di tifosi ci contesta e questo mi dispiace. La serie C l’abbiamo raggiunta con orgoglio e determinazione. Ai tifosi dico che se vogliono il nostro allontanamento li accontenteremo ma il Foggia lo lascerei solo in mani solide. Finora non abbiamo visto tutto questo e se così da Foggia non mi muoverò nemmeno con le cannonate…

Follieri, ripeto, è un progetto che abbiamo sposato. Io voglio rimanere protagonista in questo progetto, questo sia chiaro… Chi ha chiesto le nostre quote ai nostri commerciali certamente non ha fatto il bene del Foggia. Su scelte fatte da Follieri per conto del club smentisco categoricamente. Al massimo le abbiamo condivise ma non sono state fatte da lui».