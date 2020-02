In occasione della 25^ giornata del campionato di serie D, in programma domani alle ore 15, il Palermo sarà ospite del Licata allo stadio stadio “Dino Liotta”. Quello di domani pomeriggio sarà un crocevia importante per la lotta alla promozione in serie C. I rosanero dovranno superare la delicatissima trasferta di Licata, mentre il Savoia, principale antagonista del Palermo nella lotta promozione, andrà in casa dell’FC Messina, quarto in classifica. Due scontri, dunque, che potrebbero segnare l’esito del campionato. I rosanero affrontano questa dura sfida forti di un ottimo momento di forma sia fisico che mentale, sono reduci da cinque vittorie consecutive ed hanno aumentato il distacco in classifica sul Savoia, ora a più 7 punti. Un divario rassicurante, ma nel calcio non bisogna mai abbassare la guardia e un passo falso dei rosanero prima dello scontro diretto con i campani potrebbe riaprire la lotta promozione. Per questo motivo l’obiettivo della squadra di Pergolizzi è quello di vincerle tutte fino allo scontro diretto del prossimo 22 marzo, e perché no, magari riuscire anche dar vita a una fuga in classifica tutta a tinte rosanero, approfittando di qualche uscita a vuoto dei campani. Ma per centrare questo obiettivo il Palermo dovrà prima superare la prova più difficile prima de big match col Savoia. Licata rappresenta infatti un avversario complicato per gli uomini di Pergolizzi, una squadra in grado di mettere in difficoltà chiunque e che punta deciso a conquistare un posto nei play-off. E’ vero, gli agrigentini sono reduci dal pesante ko per 4-0 sul campo del Savoia, ma questa sconfitta non deve trarre in inganno l’ambiente rosanero. Perché quella di Licata è sicuramente una delle trasferte più difficili di tutto il camponato. La squadra allenata da Campanella è imbattuta in casa da ben otto partite consecutive, con un bottino di sei vittorie e due pareggi casalinghi. L’ultima sconfitta casalinga degli agrigentini risale addirittura al 13 ottobre scorso per mano del Savoia. Da lì in poi i licatesi hanno cominciato una marcia inarrestabile che li ha portati a ridosso della zona play off. Il Palermo dovrà sfornare una grande prestazione per riuscire a non far valere la legge del “Liotta” e proseguire la propria marcia verso a promozione in serie C. Ilovepalermocalcio.com vi presenta le probabili formazioni, i precedenti e le ultime notizie di Licata-Palermo.

PRECEDENTI:Prima della gara d’andata, terminata col risultato di 2-1 in favore dei rosanero, gli ultimi precedenti tra le due squadre risalivano al campionato di serie C 1990/1991, quando il Palermo si impose 2-0 a Licata e pareggiò 0-0 tra le mura amiche della vecchia “Favorita”.

ULTIME LICATA: Con ogni probabilità Campanella schiererà i suoi con il 4-3-3 che vedrà tra i pali la quasi sicura assenza del portiere titolare Ingrassia, colpito da un dolore alle costole, il quale verrà sostituito da Serenari. In difesa, vista l’assenza di Dama, al suo posto dovrebbe giocare uno tra Battimili e Cassaro. Gli altri tre elementi che comporranno la linea difensiva saranno Daniello, Porcaro e Maltese. Il trio di centrocampo dovrebbe essere composto da Mazzamuto, Civilleri e Diaby. In attacco il Licata spera nel rientro del bomber Cannavò, assente all’andata e attualmente in ballottaggio con Manfrè. Gli altri due componenti del reparto offensivo sono Adeyemo e Convitto.

ULTIME PALERMO: A Licata si prospetta una grande festa di sport per l’arrivo dei rosanero, ma Pergolizzi vuole a tutti i costi conquistare i tre punti e scongiurare lo spauracchio di una rimonta del Savoia in classifica. E per farlo il tecnico rosanero si affiderà all’ormai collaudato il 4-3-3, ma con una una importante novità nel tridente offensivo. La formazione dovrebbe essere composta da Pelagotti tra i pali; in difesa ci sarà il ritorno di Doda a destra, Peretti e Lancini in mezzo, mentre Crivello agirà sulla fascia sinistra. Il trio di centrocampo sarà composto da Langella, Martin, in ballottaggio con Mauri, e Martinelli. In attacco spazio al tridente composto da Floriano e Sforzini e Silipo. Il romano sembra aver definitivamente convinto il tecnico rosanero e domani dovrebbe scendere in campo dal primo minuto a discapito di Felici.

ARBITRO: Sarà Valerio Crezzini della sezione di Siena l’arbitro di Licata-Palermo, match valido per la 25^ giornata del campionato di serie D. Il fischietto sarà coadiuvato da Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 e Marco Matteo Barberis di Collegno.

PROBABILI FORMAZIONI

LICATA (4-3-3): Serenari; Daniello, Porcaro, Maltese, Cassaro; Diaby, Mazzamuto, Civilleri; Adeyemo, Manfrè, Convitto. All. Campanella

PALERMO(4-3-3): Pelagotti; Doda, Peretti, Lancini, Crivello; Langella, Martin, Martinelli; Silipo, Sforzini, Floriano. A disp.: Fallani, Accardi, Ambro, Ricciardo, Ficarrotta, Lucca, Mauri, Kraja, Felici. All. Pergolizzi

BALLOTTAGGIO: Silipo 60%-Felici 40%; Sforzini 70%-Ricciardo 30%