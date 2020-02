Clima rovente in casa Barcellona. A causa del BarçaGate, l’inchiesta secondo cui il club avrebbe assoldato delle agenzie di comunicazione per screditare tramite degli account social idoli del calibro di Messi, Piqué e Guardiola, anche il pubblico si è cimentato in un movimento di protesta. Durante Barcellona-Eibar, la maggior parte dei tifosi catalani nella cosidddetta: pañolada. Fazzoletti in mano, fischi e cori contro il presidente Josep Bartomeu. Ecco il video: