Nella 25a giornata del girone I di Serie D, il Palermo farà visita al Licata, nel match in programma alle ore 15 del 23 febbraio allo stadio “Liotta”. I tifosi rosa sono pronti a seguire in massa gli uomini di Pergolizzi e attendono notizie in merito alla vendita dei biglietti. Negli ultimi giorni, il Licata ha lavorato per ampliare ulteriormente la disponibilità degli stessi, valutando la possibilità di assegnare ai supporters palermitani circa 2.000 posti, come comunicatoci dalla dirigenza licatese (CLICCA QUI). Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il numero esatto dei tagliandi che verranno messi a disposizione per i tifosi rosanero verrà comunicato nel tardo pomeriggio di oggi.