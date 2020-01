Come riportato da “Extra Time”, il patron del Licata, Enrico Massimino, è intervenuto a proposito del momento dei gialloblu e sul futuro del club dopo il pari rimediato con il Fc Messina: «Stiamo facendo un campionato al di là di quello che era l’obiettivo, voglio capire se è questo il massimo a cui possiamo aspirare. Anche da parte del pubblico qualcosa in più ci si poteva aspettare, nonostante ci sia una grande empatia tra ambiente e squadra. Intanto raggiungiamo la salvezza, non vorrei vedere un grande pubblico soltanto col Palermo. Siamo tutti a voler essere ambiziosi oppure ciò che c’è stato quest’anno è una meteora? Cresciamo, cerchiamo di completare quello che abbiamo fatto finora. Per la salvezza servono meno di 12-13 punti, sappiamo che possiamo migliorare in tutto. Voglio però capire se la D è un punto d’arrivo o di partenza. Io non sono di Licata, ma questo è un posto magico per fare calcio. La struttura ha molte potenzialità, ma c’è bisogno anche di altro, perché abbiamo problemi di illuminazione, umidità e altro, cose che non sono di manutenzione ordinaria. Se dobbiamo pensare in grande ci vuole altro».